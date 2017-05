Madagascar: Kidnapping - Véronique Vouland-Aneini s'insurge

« Je considère qu'un enfant français enlevé sur le chemin de l'école est un mauvais signal envoyé à l'ensemble de communauté scolaire et éducative. Pour nous, il n'y a pas de distinction, quelle que soit l'origine, le lieu de naissance, la couleur de peau, la confession de l'enfant, c'est un élève et sa sécurité nous préoccupe », a déclare Jean-Hervé Fraslin, conseiller consulaire des français de Madagascar, dans une interview qui paraitra dans l'Hebdo de Madagascar demain.

Le premier s'est déroulé à Ambohibao. Un élève du lycée Français a été kidnappé par un gang armé, au nez et à la barbe de policiers, alors qu'il attendait le bus scolaire à Ambohibao le 11 avril. Le second s'est déroulé à Ilafy dimanche. Alors que la famille se recueillait sur la tombe d'un proche, une douzaine d'hommes armés de gros calibres ont emmenés de force Yanish Ismaël, fils de Danil Ismaël, président du groupe SMTP.

Les opérateurs d'origine indienne et pakistanaise, de nationalité française pour la plupart, et les membres de leur famille sont fréquemment la cible des kidnappeurs. Des actes criminels, où les ravisseurs monnaient à prix fort la libération des captifs. Les autorités semblent avoir du mal à mettre fin au phénomène, bien que des arrestations aient déjà été faites. Deux évènements récents ont, semble-t-il, entrainé la consternation générale auprès des ressortissants français de Madagascar.

