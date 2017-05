Ile Maurice: SCBG - «Je n'ai jamais dit que je prendrai une décision vendredi», Pravind Jugnauth

24 mai. C'est la date à laquelle Anthony Steeve Sam, Pajanee Andy Mootoosamy et Veemaldev Gobon devront de… Plus »

Le Premier ministre, Pravind Jugnauth, a affirmé que l'ajournement du parlement au 8 juin ne signifie pas de longues vacances pour les parlementaires. «Je suis Premier ministre et ministre des Finances et c'est pourquoi il faut du temps pour préparer le budget rapport aux défis qu'il faut relevés sur le plan international.»

«J'ai besoin du temps pour travailler sur le dossier.» Pravind Jugnauth demande aux détenteurs du Super Cash Back Gold et de Bramer Assets Management de mettre fin à leur grève de la faim. Il intervenait lors d'une réception à la State-House en l'honneur des lauréats de 2016. Une manifestation a eu lieu devant le bureau du Premier ministre et de l'hôtel du gouvernement par les grévistes, ce jeudi. «La solution se trouve dans le dialogue et les discussions. Je fais appel à leur bon sens pour mettre fin à cette grève de la faim», a-t-il déclaré.

Copyright © 2017 L'Express. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.