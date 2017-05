Ile Maurice: Rencontre des Chagossiens au Vatican - L'archevêque Gallagher prêt à faire avancer la cause

24 mai. C'est la date à laquelle Anthony Steeve Sam, Pajanee Andy Mootoosamy et Veemaldev Gobon devront de… Plus »

Les membres de la délégation affirment avoir aussi abordé la question de l'arrivée du président Trump au Vatican, la semaine prochaine. «Paul Gallagher nous a promis de faire le nécessaire et d'évoquer la situation des Chagossiens avec les hauts officiels qui accompagneront certainement le président Donald Trump. Il faudrait voir si le gouvernement américain pourrait être plus sensible à la cause chagosienne», déclare le révérend Mario Li Hing. Le porte-parole du GRC a aussi indiqué que l'archevêque essaiera d'en parler au pape François.

Il ajoute que l'archevêque maîtrise bien le dossier des Chagos et fera entendre leur voix aussi longtemps que possible à haut niveau. Le père Gérard Mongelard s'est aussi montré satisfait de la réunion : «La rencontre était très cordiale. L'archevêque fera tout ce qu'il peut pour faire avancer la cause.»

