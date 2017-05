Seychelles: L'ancien ministre du tourisme des Seychelles remet en question l'authenticité de la Note de l'Union Africaine

St Ange a indiqué à la SNA que ce point devrait être examiné étant donné que l'auteur de la lettre peut être mis en doute et que le Département des Affaires étrangères a réagi trop rapidement et que le gouvernement n'était pas bien informé.

St. Ange a indiqué qu'il était déçu par le Département des Affaires étrangères, car il y avait des mesures qui auraient pu être suivies. « À l'UA, il y a un comité de sanctions. Nous aurions pu questionner ce comité sur la lettre et confirmer que la note verbale provient effectivement du plus haut niveau de l'Union Africaine ».

Alain St. Ange a indiqué à la SNA mercredi qu'il y a certaines caractéristiques que les lettres officielles et formelles possèdent normalement, et que la note verbale reçue par les Seychelles n'en possède pas.

Copyright © 2017 Seychelles News Agency. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.