Burkina Faso: Orange déploie son réseau «très haut débit» au pays

Elle a invité et encouragé par ailleurs les autres opérateurs à poursuivre et à renforcer les investissements dans les réseaux de nouvelles générations.

C'est grâce à ces réseaux très haut débit que les clients et les entreprises burkinabè profiteront pleinement des apports du numérique qui constitue l'un des principaux leviers du développement économique et social du pays des Hommes intègres», a déclaré Stéphane Richard.

A terme, ce dispositif permettra, expliquent les responsables d'Orange, le «très haut débit» des trafics voix et data. Les travaux de cette construction ont été lancés par la ministre du Développement de l'Economie numérique et des Postes, Adja Fatimata Ouattara /Sanon en compagnie du directeur général de Orange.

Il dessert l'ensemble des 12 arrondissements de la ville de Ouagadougou, offrant ainsi aux entreprises et aux particuliers, l'Internet «très haut débit», notamment pour le transfert «rapide» de gros fichiers. De même, le backbone optique Ouagadougou-Dakola, d'une longueur de 197 Km, dessert 8 grandes localités et assure la sortie du trafic Internet et voix à l'international via le Ghana.

