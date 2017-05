Certaines entités sportives qui évoluaient jusqu'ici sous formes de comité national provisoire sont désormais passées à une fédération nationale sportive autonome. Matar Ba a procédé hier, mercredi 17 mai à l'installations de huit Fédérations notamment de sports boules, de Skate rollers, de Karaté, de Tir à l'arc, du surf, de Handisport, de Jeux de dames et de Rugby.

Une occasion que le ministre des sports a saisie pour revenir sur la mission et les cahiers de charge. Mais au bout des échanges, il a surtout mis l'accent sur l'unification des membres, l'exigence du respect et de l'application des textes les régissant. Tout en leur demandant de s'inscrire dans une dynamique d'une meilleure planification des compétitions internationales.

Exit les Cnp ! Le sports boules, Skate rollers Tir à l'arc, le Surf, le Handisport et Jeux de dames ont définitivement basculé vers une entité Fédérale et ont pris un nouveau départ à l'occasion de la cérémonie d'installation officielle qui a été présidée hier, mercredi par Matar Ba. Au lendemain des Assemblée générales de ces différentes entités, il s'agit pour le ministre des Sports de revenir sur le cahier de charges qui a leur sont soumis et qui tourne essentiellement sur le respect des textes, la vulgarisation de la discipline au plan national mais surtout une meilleure planification au niveau des compétitions internationales.

Awa Nar Fall, qui est du coup devenue, la première femme à s'installer à la tête d'une fédération, notamment celle du Skate rollers, s'est engagée à proposer un nouveau management et d'apporter une nouvelle vision. Gass Ezzedine qui conduira la Fédération boules ou Mohamed El Moctar Diop, tout nouveau président du Karaté, Adama Guèye (jeux de dames), Alexandre Alcantara (surf) ou encore Guédel Ndiaye (Rugby) se sont tout aussi engagés dans la dynamique tout en sollicitant l'accompagnement de l'Etat.

«NOUS NOUS SOMMES BIEN COMPRIS AVEC LES 8 PRESIDENTS DE FEDERATIONS»

Une sollicitation à laquelle le ministre des Sports a dû répondre favorablement. «Nous nous sommes bien compris avec les 8 présidents de fédérations que nous avons installé. Ils se sont engagés à aller chercher des moyens. Il y aura toujours un accompagnement de l'Etat. Les Fédérations qui ont été installées étaient des Cnp et ont été transformées en fédérations parce que le travail au niveau des textes et de base a été fait», a-t-il déclaré.

Selon Matar Ba pour régler les problèmes du sport sénégalais, il faut aller vers des fédérations bien structurées. «Il faut le saluer parce qu'au Sénégal, on comptait beaucoup plus de Cnp que de fédérations. Les Fédérations vont faire le travail nécessaire. Et c'est cela qui va permettre de vendre le produit qu'ils ont entre leurs mains. Nous avons demandé aux présidents des fédérations de se battre pour leur pays et d'avoir le patriotisme nécessaire, aller à l'intérieur du pays et installer ces disciplines», a indiqué le ministre des Sports.