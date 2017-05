Ile Maurice: Cluny - Le site d'Eau-Bleue est dangereusement attrayant

Cela inquiète d'autant plus Veer Daby que la plupart des gens qui y viennent ne connaissent pas les dangers de cette route. «La voyant déserte par moments, elles pensent qu'elle n'est pas fréquentée alors qu'un poids lourd peut surgir à tout moment et les faucher. C'est encore plus risqué vu qu'il n'y a aucun panneau indiquant les dangers.»

Ce qui inquiète encore plus le conseiller de village est le cocktail explosif que constitue le site d'Eau-Bleue sur la route vers Mare-Chicose. En effet, l'endroit où passent la plupart des visiteurs pour se rendre vers une des plus belles cascades de la rivière Eau- Bleue se situe sur un tronçon particulièrement étroit, après un virage.

«Depuis toujours, nous demandons qu'ils ne passent plus par le village car, en sus d'incommoder les habitants par l'odeur qu'ils dégagent et les déchets qu'ils laissent quelquefois tomber en route, il y a surtout la vitesse», dit notre interlocuteur.

Veer Daby explique que, de tout temps, l'insécurité régnait, surtout pour les piétons, à cause des poids lourds circulant dans le village. Cluny est le passage utilisé par les camions de voirie et autres poids lourds qui se rendent à Mare-Chicose.

