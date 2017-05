Afrique de l'Ouest: Le PPAAO, satisfait du premier broyeur fourrager au Sénégal

"Cette réalisation traduit l'esprit recherché à travers le transfert de technologie et qu'on n'avait pas sur le terrain", a souligné la coordonnatrice du PPAAO, invitant son équipe et ses partenaires à réfléchir sur les opportunités à saisir dans la fabrication de ce broyeur.

Diack Ba a également démontré aux visiteurs que sa machine, dotée de pneus, d'une caisse à outils et d'un siège passager, peut être tractée pour plus de mobilité.

"J'ai beaucoup de satisfaction et c'est vraiment ce qu'on recherche à travers cet échange de transfert de technologie régionale poursuivi par le PPAAO", a-t-elle dit après une séance de démonstration du fonctionnement et des fonctionnalités de la machine.

