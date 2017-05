Liberia: George Weah - « Je suis fier de Monaco »

Racheté en 2016 , l'opérateur libérien Cellcom a changé de nom et s'appelle depuis jeudi… Plus »

Mais le Paris Saint-Germain reste toujours une grande équipe. Cette année, ils ne sont pas champions mais c'est une équipe dont on peut être fier et qui mérite le respect.

Non, le football est comme ça. Parfois, tu fais un petit match nul 1-1 et tu finis deuxième du Championnat. Il y a aussi eu la Ligue des champions. Paris a gagné 4-0 contre une grande équipe comme le FC Barcelone. Ils ont ensuite perdu 6-1 au match retour. [... ]

Beaucoup de personnes ont été étonnées par leur parcours en Ligue des champions. Mais nous aussi on était arrivé en finale de la coupe d'Europe. On avait été battu par le Werder Brême [en finale de la Coupe des vainqueurs de coupe 1992, Ndlr]. Monaco a une vraie culture de la compétition. Les Monégasques vont à chaque fois en quarts de finale ou en demi-finales des coupes.

George Weah est actuellement en campagne pour l'élection présidentielle libérienne qui aura lieu en octobre. L'ancien footballeur, unique Africain à avoir remporté le Ballon d'Or (en 1995), n'en garde pas moins un œil sur son sport et sur deux de ses anciens clubs français, l'AS Monaco et le PSG. Entretien dans Radio Foot Internationale.

