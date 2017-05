Cameroun: Diocèse d'Edéa - Le fonctionnement de l'église revisité

Mgr Jean-Bosco Ntep a passé en revue le rôle de chaque service dans son homélie de dimanche dernier.

La visite pastorale de Monseigneur Jean-Bosco Ntep, évêque du diocèse d'Edéa, à la paroisse Notre-Dame du très saint Rosaire de Bonaminkengue, dimanche 14 mai 2017, a été l'occasion pour le prélat d'expliquer aux nombreux fidèles venus assister à la célébration eucharistique, le fonctionnement de l'église, ce que prévoit le droit canon. Dans son homélie, l'évêque a redéfini le rôle du diacre et des différents services. Celui-ci a aussi fait état des trois pastorales qui régissent une paroisse. Il s'agit notamment de la pastorale prophétique qui annonce la foi, la pastorale sociale qui intervient dans la charité et la pastorale liturgique qui parle d'espérance. « Si une église ne réunit pas ces trois critères, elle est vouée à disparaître », a-t-il affirmé.

Monseigneur Ntep a demandé aux communautés vivantes de prier, d'être à l'œuvre de Dieu et non de servir le matériel. Dans la même foulée, il a précisé que le curé est sous l'autorité de l'évêque et il doit être un relais entre l'église universelle et celle locale. Au conseil paroissial, il a demandé d'être plus fort, mieux structuré et plus moderne pour un fonctionnement optimal.

Monseigneur Jean Bosco Ntep a également donné le sacrément de confirmation à de nombreux enfants et adultes. La paroisse de Bonaminkengue a été créée en 2013 et mise sous la responsabilité de l'abbé Mathias Stéphane Bell Bell. La maison de Dieu étant encore en chantier, un appel a lancé fait à l'endroit des âmes de bonne volonté pour qu'elles contribuent à la poursuite des travaux engagés. L'évêque a été émerveillé de constater que les fidèles de la paroisse de Bonaminkengue sont dynamiques, au vu du travail abattu jusqu'ici. M.O.M