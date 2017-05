Tunisie: Réconciliation et zizanie

En fait, de quoi s'agit il ? Il y est question des personnes impliquées dans des affaires de corruption sous l'ancien régime. Pour son initiateur, il s'agit de libérer l'administration de toute peur des poursuites brandies depuis la révolution contre des fonctionnaires qui n'avaient rien fait d'autre qu'obéir aux ordres sans bénéfice personnel.

Et pour les hommes d'affaires accusés de corruption, de détournements, d'enrichissement illicite, il s'agit de séparer le bon grain de l'ivraie, de récupérer les sommes détournées tout en laissant la justice dire son mot dans un esprit de réconciliation et non de vengeance.

On estime que nombre d'hommes d'affaires sont sous la menace de poursuites judiciaires et pas moins de 460 d'entre eux sont interdits de quitter le territoire. Le conseiller juridique auprès du président de la République, Lotfi Dammak, précise : «Pour en savoir les tenants et les aboutissants, l'initiative annoncée par le président de la République concernant la réconciliation nationale et ses implications et autres retombées est bien dans l'esprit de bien faire et d'accélérer le processus de justice transitionnelle.

Ledit projet respecte l'esprit et les objectifs de la justice transitionnelle, à savoir la révélation de la vérité, l'audition, la reddition des comptes, le dédommagement et, enfin, la réconciliation».

Un observateur s'interroge : «Qui n'a pas travaillé sous le règne de Ben Ali? Du moins dans les secteurs publics et semi-publics? Ces compétences et ces personnalités, dont nombreuses sont reconnues à l'échelle internationale, ont occupé des postes importants, ont mis en place des programmes économiques et sociaux qui se voulaient ambitieux pour un pays éduqué et évolué.

Ces personnalités, que ce monsieur rodé aux pratiques policières, sans scrupules, sans foi ni loi, a asservies. Ces compétences qu'il mettait en avant, cachant ses malversations et ses affaires douteuses derrière leurs compétences et leur réputation, leur mettant la pression et les empêchant de s'exprimer en public pour dissimuler son incapacité à le faire lui-même.

Exerçant sur eux des chantages, les menaçant quelquefois discrètement et finement de s'attaquer à leur intégrité morale, leurs familles et même leur patrimoine financier. Combien de fois avons-nous entendu parler de représailles fiscales orchestrées à l'encontre d'hommes d'affaires désobéissants?

Combien de fois avons-nous vu des P.-d.g. de banques, d'organismes publics importants ou même de ministres se trouver «congelés» --pour utiliser un langage administratif-- parce qu'ils ont osé protester contre une décision prise par Madame, ou demandé des explications relatives à une sollicitation émanant de la part des proches de Madame ou Monsieur ?

Combien de hauts responsables occupant des postes importants dans les administrations publiques ont été obligés de traiter avec le parrain et la «familia»? Aux ministères des Finances, de l'Equipement, de la Justice, du Transport, du Commerce, de l'Industrie, pour ne citer que ceux-là? Combien de gouverneurs? De délégués? De Maires?

Combien de magistrats ont été mis à la solde de la Cosa Nostra par un monsieur bien inspiré qui a occupé le poste de ministre de la Justice et des droits de l'Homme pendant près de 11 ans, un record? Combien parmi ceux-là ont été consentants, zélés, obéissants ou soumis?

Combien étaient-ils terrorisés par la peur qu'on leur monte une affaire de drogue, de trafic de devises, ou même de proxénétisme? Nombreux parmi eux sans valeurs et sans principes avaient joué le jeu.

Ceux-là ont participé de manière délibérée à dépouiller leur pays, ils ont mis leur savoir-faire et leur génie au service du mal. Ils ont eu la vue courte et doivent aujourd'hui être jugés et en payer les frais. D'autres ont dû subir, bien malgré eux, une situation pesante et inconfortable par peur de perdre leur gagne-pain ou et dans beaucoup de cas que l'on s'attaque à leurs enfants».

Que ce projet de loi soit contesté, comme tout autre projet de loi, est normal. Tout le monde, contestataires et autres sont appelés à «discuter ce projet dans le cadre de l'ARP et à émettre toutes leurs objections et leurs revendications». Ils ont déjà été entendus et le projet a fait l'objet de plusieurs amendements. Mais que l'on cesse «d'exciter la rue» et de semer la zizanie.