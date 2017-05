Tunisie: L'industrie intelligente en débat, les 22 et 23 mai

Le but de cette compétition est que ces équipes en compétition réfléchissent, conçoivent, testent et réalisent des prototypes des solutions numériques permettant l'amélioration de la performance ou la résolution d'une problématique de l'entreprise industrielle en rapport avec une thématique liée au domaine de l'industrie intelligente.

Un quatrième panel discutera les enjeux d'une 4e révolution industrielle en Tunisie en présentant les atouts et les défis auxquels la Tunisie fait face, la stratégie industrielle de l'innovation 2030 et la stratégie «Tunisie numérique 2020».

Ce salon abritera un ensemble de conférences qui soulèveront la question de «l'industrie 4.0» à travers quatre panels. Un premier panel sera consacré à la mutation que représente cette transition entre technologie, économie et stratégie industrielle, à travers la présentation de ses composantes technologiques et les applications industrielles ainsi que ses impacts sur les modèles d'affaires et l'organisation du travail.

