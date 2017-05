Tunisie: Lancement d'un appel à projets pour la production électrique

Dans le même sens, M. Abdessalem Khazen, de l'Anme, a indiqué que les ressources énergétiques sont en déclin, les besoins augmentent et le déficit se creuse d'une année à l'autre. Les besoins sont de 97% en gaz naturel et en fioul, alors que 50% de nos besoins en gaz sont importés. Les pouvoirs publics cherchent à trouver une solution à l'horizon 2030 pour assurer la sécurité énergétique.

La capacité qui doit être disponible dans six mois est de 60 mégawatts. Les promoteurs doivent présenter leurs dossiers jusqu'au 15 novembre 2017. On va procéder à la sélection de 16 projets dans le cadre de cet appel à projets pour acheter une capacité allant jusqu'à 60 mégawatts.

Le régime de concession autorise les privés à produire l'électricité, à vendre et à exporter. Le décret de 2016 fixe les conditions et les modalités de la production d'électricité à partir des énergies renouvelables.

