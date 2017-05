Tunisie: Inauguration de l'Ecole supérieure de télécommunications

«S'inscrivant dans une dynamique d'avenir, cette inauguration marque l'avènement d'une nouvelle page dans l'histoire de cette prestigieuse institution universitaire qui a confirmé son positionnement en tant que première école d'ingénieurs dans le domaine des TIC en Tunisie reconnue par l'excellence de sa formation et ses activités de recherche tant à l'échelle nationale qu'internationale», fait savoir le ministère des Technologies de la Communication et de l'Economie numérique, dans un communiqué.

Et de préciser que «ce nouveau siège offre un écosystème favorisant l'innovation, l'enseignement par projets, l'autonomie et le sens de l'entrepreneuriat des étudiants et l'excellence de la recherche. Il a été conçu pour favoriser le travail des équipes de recherches complémentaires qui mènent des activités de recherche de pointe».

L'édifice de Sup'COM est constitué de deux tours abritant un espace administratif, des espaces d'enseignement et des laboratoires de recherche, mais aussi une médiathèque et un incubateur, etc., entouré par un smart jardin mobilisant les technologies IOT (l'internet des objets).