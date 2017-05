Sénégal: La piste ranch de Dolly-Lindé pour faciliter la libre circulation des produits et des personnes

L'ouvrage d'une capacité de 240 mètres cube et d'une profondeur de 360 mètres aura une capacité de stockage de 1000 mètres cube. Il est prévu la réalisation d'un parc mixte pour le bétail et les petits ruminants, une prise d'eau pour les charrettes, 34 bornes fontaines, 14 abreuvoirs, le tout sur un réseau d'adduction d'eau de 105 kilomètres qui va couvrir 15 villages implantés dans le ranch.

Cette réalisation fait également le bonheur des femmes qui arrivent désormais à écouler "en toute quiétude" leurs produits agricoles et laitiers, indique la dame Aïssatou Kane, trouvée assise devant son étal de marchandises composées essentiellement de tomates et de choux.

Il est à peine 17 heures et le marché se vide de ses occupants. Munis de leurs achats, Samba Niang et ses concitoyens de différents villages ou hameaux servis par la nouvelle voie de communication s'apprêtent à rentrer chacun selon ses moyens de transport.

Elle a été réalisée pour redonner à ces localités leur vocation pastorale et développer l'agriculture familiale. La piste vient également désenclaver la plupart des villages et hameaux situés à l'intérieur du pays

La piste de désenclavement de plus de 80 kilomètres réalisée par le Programme d'urgence de développement communautaire (PUDC) pour rapprocher le ranch de Dolly au village dit Lindé vient "soulager" les centaines d'hommes et de femmes qui s'approvisionnent chaque mercredi au marché hebdomadaire de Lindé.

