Guinée: L'Ecole primaire de Norassoba devient la 30e école Numérique du pays

Présent pour la circonstance, le Ministre Conseiller à la Présidence, Dr MaramaniCissé, s'exprimera dans la langue du terroir avec beaucoup d'émotion pour remercier la Fondation mais également rappeler aux élèves : « c'est une chance inouïe que vous avez, parce que moi qui suis originaire de ce village, ce n'est qu'à l'âge de 40 ans passés que j'ai touché à un ordinateur, vous avez l'occasion de le faire dès votre plus bas âge, alors profitez-en et surtout, ayez soif de connaissance ».

Il s'engagera en ces termes : « la direction de l'école et le bureau de l'APEAE mettront tout en œuvre pour l'utilisation de ce matériel qui, j'en suis persuadé, contribuera au renforcement des capacités des enseignants et des élèves. »

C'est donc avec une grande émotion que les volontaires de la Fondation Orange ont procédé à la remise de la 30ème école numérique du pays : des Kits numériques composés de Tablettes, d'un vidéo projecteur, de 2 serveurs contenant des programmes pédagogiques du primaire et du secondaire ainsi qu'une bibliothèque numérique de plus de 45.000 ouvrages.

Tous- élèves et parents sages et autorités-se sont mobiliséspour accueillir la délégation de la Fondation Orange Guinée.

C'est ici aussi que l'on retrouve l'une des plus vielles école de la Guinée : l'« Ecole Primaire El Hadj MamadiCissé ,créée en 1927 et baptisée du nom du tout premier enseignant de l'établissement :658 élèves dont 292 filles y suivent les cours du primaire avec une dizaine d'enseignants.

Copyright © 2017 Aminata.com. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.