Sénégal: L'obstacle réligieux en passe d'être surmonté à Diourbel pour l'espacement les naissances

Deuxième adjoint au maire chargé de la santé et de l'assainissement, Mbaye Diakhaté, pône aujourd'hui une nouvelle "porte d'entrée", notamment la communication pour la promotion de la PF. "C'est pour le bien de nos populations puisque leur bonne santé passe nécessairement par celle de nos femmes et de nos enfants", souligne le conseiller municipal.

"Les arguments socio-culturels sont en prendre avec des pincettes, puisqu'aucune enquête n'a été menée pour évaluer leur impact sur la non utilisation des services de PF", analyse le médecin-chef de région. Au contraire, les forces religieuses peuvent être une opportunité et des personnes ressources pour la promotion de la planification familiale, a-t-il estimé.

Mais bien qu'il existe des raisons d'ordre socio-culturel, le médecin chef de région, Dr Mame Balla Mbacké, estime que ce faible taux s'explique par aussi beaucoup d'autres facteurs, dont le manque d'informations sur les méthodes contraceptives et l'offre avec les déficits de structures et de personnel.

"On continuera à faire des activités pour augmenter le taux de prévalence contraceptive, surtout au niveau des radios communautaires pour mobiliser les journalistes à Diourbel, Mbacké et Touba afin de booster le taux de prévalence contraceptive", a assuré Serigne Saliou Mbacké.

"Nous ne nous engagerons jamais dans cette cité religieuse sur une voie contraire aux préceptes de l'Islam et de notre guide qui a implanté cette cité religieuse', assure de son côté le représentant du Réseau "Islam et population" du département de Bambey, Abdoulaye Faye, en s' entretenant avec les journalistes.

Avant, explique-t-il, la question était trop sensible et la manière dont on l'appréhendait renvoyait plus penser à une limitation qu'à un espacement des naissances, question déjà tranchée par l'islam, qui recommande aux femmes d'"allaiter deux ans leurs bébés pour espacer les naissances".

"On base notre travail sur un argumentaire qui a été dirigé par des érudits avec une contribution des familles religieuses qui confirme l'acceptation de l'espacement des naissances par l'Islam", explique le coordonnateur régional de Diourbel du Cadre des religieux pour la santé et le développement (CRSD), Serigne Khaoussou Bousso.

Espacement des naissances, limitation des naissances, planning. Il s'agit là d'autant de termes et de concepts qui entretenaient la "confusion et la confrontation" au sein des religieux de diverse obédience par rapport à leur adhésion ou leur totale opposition à la promotion familiale dans de leurs propres communautés.

