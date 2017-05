Maroc: La Royale Air Maroc fête ses 60 ans de présence à Dakar

25.000 classes seront supprimées et remplacées par des écoles communales. Plus »

S'agissant du Dreamliner, il est plus confortable et fait moins de bruit, indique Abdel Ghani El Aissoub, le directeur des ventes de la RAM, avant d'ajouter que le Boeing est prévu pour de longue distance.

Selon les dirigeants de la compagnie, ce choix s'explique par le fait que les relations entre le Maroc et le Sénégal sont exemplaires et inébranlables. Aussi la RAM est présente au Sénégal depuis 59 ans soit 1 an après sa création.

La Royal Air Maroc, l'une des principales compagnies aériennes africaines, a été créée le 28 juin 1957. Née de la fusion de la compagnie Air Atlas avec Air Maroc, le siège se trouve à Casablanca, la capitale économique du Maroc. Et pour marquer ses festivités, la compagnie, pour le bonheur de ses passagers, a lancé son nouveau Boeing dreamliner 787 sur la ligne Casablanca-Dakar et Dakar comme sa première destination.

