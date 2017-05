Togo: Les négociations d'hier ont échoué

Le ministre de l'Economie et des Finances participe depuis le début de la semaine à Djeddah (Arabie… Plus »

Mais, non seulement cela n'a pas plu aux délégués partis en négociations, mais aussi « quand nous sommes venus faire le compte-rendu à la base mais cela n'a pas épousé l'assentiment des travailleurs et ont dit que la grève se poursuive », a-t-il poursuivi.

Selon Adodo KOEADJO-TASSI, délégué général, le paiement des salaires et le premier point des revendications et à la table des négociations mercredi soir, « « nous avons pu comprendre que c'est le seul point auquel l'autorité a pu trouver satisfaction et ordonné que les banques paient les salaires dès hier soir ».

Copyright © 2017 Télégramme228. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.