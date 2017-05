Tunisie: Les candidatures ouvertes

Les candidats peuvent consulter le site officiel du ministère www.femme.gov.tn pour connaître les conditions de dépôt des candidatures et les documents exigés, et pour retirer les formulaires à remplir.

Il se décline en plusieurs catégories: un prix national sous forme de médaille d'or, un prix spécial pour les associations consacrées aux familles émigrées (médaille d'or), et un prix régional sous forme également de médailles (or, argent et bronze) et d'un montant variant entre 2.000 et 4.000 dinars.

«Le prix est attribué à ceux qui ont contribué, de manière directe ou indirecte, à la promotion de la famille tunisienne et au développement de ses capacités à remplir son rôle économique, social et éducatif, ainsi qu'à améliorer ses conditions de vie, aussi bien en Tunisie qu'à l'étranger», indique un communiqué du ministère.

