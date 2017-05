Sénégal: Le développement passe par une bonne maîtrise de la planification familiale (élu)

Le développement passe par une bonne maîtrise de la planification familiale, en particulier pour la commune de Diourbel qui connaît une démographie exponentielle, estime Mbaye Diakhaté, le président de la Commission santé et assainissement de cette ville.

"On a un problème de démographie, et qui parle de démographie, parle des causes. Nous avons noté que l'une des causes est la non application de la planification familiale", affirme M. Diakhaté.

Il recevait une mission de journalistes venus à Diourbel dans le cadre d'une visite de terrain sur la planification familiale, à l'initiative de Population Référence Bureau et de la Direction de la santé de la reproduction et de la survie de l'enfant (DSRSE).

Echangeant avec la délégation dans la salle du Conseil municipal "Fatoumata Kâ", il a déclaré : "Actuellement, les villes sont en train exponentiellement de s'agrandir, et il est tout à fait normal que nous prêtions attention à ce phénomène."

Il a souligné qu"'il est aujourd'hui important que des politiques de planification familiale puissent aider notre moteur de développement". D'après lui, "il ne peut y avoir de développement si on ne gère pas la notion de famille dans son nombre, son éducation et sa santé". Il estime que cela passe par "une bonne maîtrise de la planification familiale".

Président de la Commission Santé au conseil départemental de Dioubel, il a admis que l'implication des collectivités dans les programmes de santé était assez timide, et cela, malgré le fait que la santé reste une compétence transférée.

"Ce ne sont pas les politiques de santé qui nous sont transférées, mais c'est juste l'appui logistique avec la construction d'infrastructures et leur équipement", a-t-il précisé.

Au-delà de l'appui financier et logique pour la promotion de la planification familiale, affirme-t-il, la mairie de Diourbel est prête à accompagner le district sanitaire dans les campagnes de sensibilisation et de communication.

C'est ainsi que la Commission santé effectue des tournées sur les sites de prise en charge des enfants malnutris, "conséquence la plupart du temps des grossesses rapprochées, pour inviter les femmes à se rapprocher des structures sanitaires pour bénéficier de conseils sur la planification familiale".

Si avant la mairie de Diourbel n'était pas impliquée dans la promotion de la planification, aujourd'hui les autorités disposent d'un document intitulé "Argumentaire islamique pour l'espacement des naissances". Et celui-ci les conforte dans l'accompagnement du programme national. "On ne pouvait pas s'engager sur ce champ sans maîtriser ce que l'on dit dans la religion", rappelle-t-il.

Et, plus les capacitées des autorités municipales sont renforcées par rapport à la position de l'islam sur l'espacement des naissances, plus elles pourront s'engager à accompagner le programme de planification familiale.

"On a toujours parlé de la planification familiale mais, jusqu'à présent, s'il y a eu des réticences, c'est peut-être parce que la porte d'entrée en matière de communication n'était pas la bonne", a-t-il expliqué.

Aujourd'hui, les élus de la commission santé peuvent s'appuyer sur l'argumentaire religieux pour communiquer, sensibiliser, informer et accompagner les populations pour un changement de comportement.