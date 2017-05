Guinée: Conakry - Une fille enlevée depuis trois mois retrouvée à Labé

Une jeune fille de treize ans arrachée à sa famille vivant à Conakry a été retrouvée au quartier Madina dans la journée du Mardi après une longue et minutieuse enquête.

Oumou Diallo la victime du rapt interrogée sur le film de son malheur ne s'est pas faite prier pour remonter à la genèse de l'affaire :

« nous étions des voisins à Conakry ensuite on a eu une idylle, c'est comme ça il nous embarqué pour Pita où vit sa mère on y a passé 5 jours avant de continuer sur Labé où il m'a confiné dans une maison me frappant chaque fois que j'affichais l'intention de mettre le nez dehors. »

Mory Diakité du syndicat des taxis motos est l'un des hommes qui ont discrètement mené les enquêtes et mieux c'est lui qui a passé le communiqué radiodiffusé qui a permis de localiser les jeunes ,lui retient juste qu'aucun lien marital n'existait entre eux et que la jeune fille a vécu l'horreur d'une quotidienne maltraitance.

Interrogé à son tour ,le jeune homme Oury Diallo a raconté sa version des faits dans laquelle il soutient que la fillette était son épouse :

« elle était venue à notre atelier à Conakry pour veiller avec nous à 22 heures à la fin de notre réunion amicale elle a sollicité passer la nuit avec nous car ne pouvant acceder à sa chambre alors j'ai accepté, les jours d'après je suis venu avec elle au Fouta, j'avais même appelé sa tante pour l'informer qu'elle était avec moi mais que je n'avais pas de transport pour la ramener mes maigres moyens me permettaient juste de subvenir à sa nourriture cette dernière m'a répondu de passer par tous les moyens pour la ramener... ... je me souviens qu'il y a eu un ou deux différends entre elle et moi et je l'ai légèrement fouetté. »

Pour l'heure la famille a reçu la bonne nouvelle et attend une série de tests médicaux envisagés pour voir dans quel état la fille lui sera ramenée.