Guinée: Ramadan - Le ministre du commerce et des opérateurs économiques s'accordent sur un maintien des prix des denrées

Parlant des dispositions à prendre par son département en cas de non respect des engagements prises par les opérateurs économiques pendant la période de ramadan et de soudure de l'année 2017 en Guinée, Monsieur MarcYombouno, affirme, « la liste des distributeurs de denrées alimentaires en Guinée que nous disposons, nous allons les divulgué. Puisque ces distributaires seront suivis jusqu'à dans les dernières préfectures de notre pays.

Au résultat de tout ce qui a été discuté, tout le monde a compris qu'il n'y a pas de périe de la demeure. C'est-à-dire, on ne doit pas s'inquiéter de manque des produits pendant cette période à venir en Guinée. Puisqu'il y a suffisamment de denrées alimentaires de première nécessité dans le pays. Et les perspectives prouvent aussi que la période de soudure sera bien gérée.

A la fin de la concertation, le Ministre du commerce, Marc Yombouno, dira : « je remercie les opérateurs économiques d'avoir répondu à l'appel et qui ont prouvé qu'ils sont respectueux par leur engagement. Nous allons travailler sur la disponibilité actuelle, les prévisions, mais surtout sur l'engagement des opérateurs économiques pour la stabilité des prix pendant la période de Ramadan et de soudure à venir.

En prélude du mois saint de pénitence en Guinée, le Ministre du commerce, Marc Yombouno, a rencontré le mercredi, 17 mai 2017, au jardin du 02 octobre dans la commune de Kaloum à Conakry, une quarantaines d'opérateurs économiques du pays, de la société civile et une trentaine de cadres venus de l' administration. Objectif, les sensibiliser sur la stabilité des prix des denrées alimentaires de première nécessité pendant la période de Ramadan et de soudure.

