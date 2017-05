Cameroun: RDPC - Les militants de Soa en rangs serrés

Pour Ndzodo Hubert, président de la section RDPC locale, le rassemblement et la consolidation des acquis au sein du parti ne doivent aucunement être entravées. « Il faut en permanence creuser, fouiller et bêcher comme dans la fable de La Fontaine, afin que nous récoltions au moment venu des fruits dignes de notre labeur commune », a noté Essama Embolo, maire de la commune de Soa. Une motion de soutien au chef de l'Etat Paul Biya, président national du RDPC a clos les manifestations en fin de journée.

En vue des échéances électorales à venir, la mobilisation, la veille et la formation des militants sont capitales de l'avis de Luc Mbarga Atangana Magloire, chef de la délégation permanente départementale du RDPC dans la Mefou-et-Afamba. En fin de semaine dernière à Soa, lors de la première conférence conjointe des bureaux de la section locale, diverses manifestations dans ce sens ont retenu l'attention des populations de Soa et ses environs. Une conférence sur les enjeux de l'économie numérique pour le développement et la lutte contre le chômage a été l'occasion de débats intenses.

