Cameroun: Atlantique Mouanko Fm - La voix au bord de l'océan

Le son, du R&B, envahit tout le local abritant la radio, à savoir le télécentre communautaire polyvalent (Tcp) de Yoyo. Le média a donc pour promoteur le ministère des Postes et Télécommunications (Minpostel), mais est porté par la mairie de Mouanko, indique Alfred Narcisse Moungui, chef de chaîne. « La radio émet depuis deux mois [à la date du 9 mai, Ndlr]. Le matériel était prêt depuis environ trois ans, mais nous avions un problème d'énergie », ajoute-t-il. Des panneaux solaires livrés par le Minpostel ont permis de démarrer les émissions, et s'il reste encore des réglages à effectuer pour accroître la portée du signal, le rayon actuel serait de 25km. Outre les deux langues officielles, la chaîne a des programmes en langues locales, en l'occurrence en malimba, yakalag et pongo-songo.

Copyright © 2017 Cameroon Tribune. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.