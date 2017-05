Afrique de l'Ouest: Les différends doivent être résolus par les voies légales et le dialogue, selon l'ONU, l'UA et la CEDEAO

« La Côte d'Ivoire est un pays majeur de la région qui doit continuer à servir de modèle de stabilité et de développement économique », ont déclaré dans un communiqué la Communauté économique des Etats de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO), l'Union africaine (UA) et les Nations Unies après avoir effectué une mission conjointe à Abidjan mercredi.

Alors que les mutineries menaçaient d'aggraver les tensions sociales et de ternir l'image de la relance économique réussie de la Côte d'Ivoire, la CEDEAO, l'UA et l'ONU ont exprimé leur inquiétude quant à l'usage de la violence et réitéré leur attachement au recours exclusif au dialogue et aux voix légales pour résoudre les différends.

La mission conjointe a rencontré le Président ivoirien, Alassane Ouattara, à qui elle a manifesté tout son soutien ainsi qu'au gouvernement et au peuple ivoirien dans ces moments difficiles traversés par le pays. Les trois organisations internationales ont félicité le chef de l'Etat ivoirien pour la sagesse qui a conduit au règlement rapide et pacifique des revendications des mutins.

A cet égard, la CEDEAO, de l'UA et de l'ONU se réjouit de l'accord qui a été trouvé et qui démontre la volonté des autorités ivoiriennes, et à leur tête le Président Ouattara, de trouver des solutions à travers le dialogue pour garantir les droits de tous, en vue de sauvegarder la stabilité du pays.

« Il importe que le chemin de la paix soit toujours privilégié pour faire face à de telles tensions qui pourraient compromettre les fondements de l'expansion économique et l'émergence de la Côte d'Ivoire », ont souligné les trois organisations, qui ont exprimé leurs profondes compassions aux familles éplorées au cours de ces événements et souhaité un prompt rétablissement aux blessés.

La mission qui s'est rendu en Côte d'Ivoire était composée du Président de la Commission de la CEDEAO, Marcel A. de Souza, du Ministre d'Etat, Secrétaire Général à la Présidence de la République de Guinée, Kiridi Bangoura, représentant le Président en exercice de l'Union Africaine, Alpha Condé, et du Représentant spécial du Secrétaire Général et Chef du Bureau des Nations Unies pour l'Afrique de l'Ouest et le Sahel (UNOWAS), Mohamed Ibn Chambas.

« La CEDEAO, l'Union Africaine et les Nations Unies continueront d'apporter leur soutien à la Côte d'Ivoire afin de sauvegarder la paix et la stabilité », ont conclu les trois organisations partenaires.