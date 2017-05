Ile Maurice: Statistics Mauritius - Moins de chômeurs chez les jeunes

communiqué de presse

Le taux de chômage a enregistré une légère baisse en 2016, passant de 7,3% contre 7,9% en 2015. C'est ce que révèlent les derniers chiffres de Statistics Mauritius sur l'emploi et le chômage pour l'année 2016, publié ce jeudi 18 mai.

Le taux de chômage chez les jeunes, épineux problème depuis plusieurs années, a enregistré une baisse de 2,4%, passant de 26,3% en 2015 à 23,9% l'année dernière. Fait important : la main d'œuvre a chuté de 3600 alors qu'il y a eu 10 800 personnes inactives de plus en 2016. Parmi, 11 900 étaient âgées de plus de 50 ans.

Par ailleurs, parmi les personnes en situation d'emploi, 61% était des hommes alors que chez les chômeurs, les femmes étaient plus nombreuses, 25 500 femmes contre 16 900 hommes. Et ce bien qu'elles étaient en général plus qualifiées que les hommes, note Statistics Mauritius dans son rapport.

Faisant le bilan sur la situation de l'emploi et du chômage depuis ces dix dernières années, Statistics Mauritius fait ressortir que les hommes sont plus économiquement actifs que les femmes et ce bien que le fossé se rétréci d'année en année. De plus, l'emploi chez les femmes connait une plus forte augmentation comparé à celui des hommes.