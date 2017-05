Angola: Lunda Norte - Le ministre de l'Assistance réitère son soutien aux réfugiés

Dundo — Le ministre angolais de l'Assistance et Réinsertion Sociale, Gonçalves Manuel Muandumba, a garanti, mercredi, à Dundo, province de Lunda Norte, le soutien, l'aide humanitaire et la sécurité aux réfugiés de la République démocratique du Congo (RDC) en Angola, visant le bien-être social.

Le gouvernant a tenu ces propos lors d'une rencontre avec une commission interministériel et les organismes du système des Nations Unies, après un déplacement à la municipalité de Lovua, située à 90 kilomètres de Dundo, où il sera installé un nouveau centre d'accueil définitif des réfugiés de la RDC.

Il a dit que le Gouvernement était déterminé à renforcer et améliorer les conditions de logement, d'assistance et logistique, afin de sortir de la situation d'urgence, de réception et d'accueil.

Le gouvernant a souligné la collaboration avec les organismes des Nations Unies pour créer de toute urgence une meilleure installation pour assurer les conditions appropriées des personnes.

"Nous exprimons l'appui total et la solidarité à nos frères de la RDC, qui sont maintenant dans la situation des réfugiés et garantir une aide humanitaire possible", a-t-il promis.

La situation dans les régions de Kassai centrale et Kassai prévaut depuis mars de cette année, et oblige au moins 500 citoyens en moyenne/jour de se réfugier en Angola, dans la province minière de Lunda Norte, en raison de conflits ethniques.