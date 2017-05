Angola: Huambo - Le gouverneur pour la maîtrise des TIC par les enseignants

Huambo — Le besoin des enseignants du pays de maîtriser les Technologies de l'information et communication (TIC) a été souligné, jeudi, dans la province de Huambo, par le gouverneur local, João Baptista Kussumua.

Prenant la parole à l'ouverture du conseil consultatif du ministère de l'Éducation, qui se déroule jusqu'à vendredi, le gouvernant a expliqué que la maîtrise des TIC permettait de contribuer à la lutte contre les effets néfastes de la mondialisation dans le processus enseignement-apprentissage.

Il a affirmé que la société angolaise était exposée, dans cette ère de la démocratisation totale de la connaissance, à divers dangers, grâce à la disponibilité et l'accès facile à l'information.

"Le défi à relever pour atteindre la connaissance n'est plus accès, mais plutôt une sélection de ce qui est pertinent par rapport à ce que l'on veut et au type d'activité productive à développer", a-t-il dit.

Il a noté également que le concept d'alphabétisation avait changé de façon spectaculaire dans la société moderne, exigeant la maîtrise des techniques et outils de la communication numérique, différents de jours passés.

"Le défi de construire et éduquer des hommes est plus grand, pour qu'on soit en mesure de s'exprimer dans la langue numérique et se déplacer sur un pied d'égalité avec les autres citoyens du monde virtuel", a-t-il expliqué.

Compte tenu de ce nouveau paradigme, le gouverneur de la province de Huambo a indiqué que les acteurs du processus éducatif étaient appelés à conduire, de façon exécutable, les aspirations du secteur.

Il a considéré comme important que les enseignants sachent choisir quoi et comment enseigner, dans les valeurs et la réalité culturelle de l' angolanité, sans pour autant négliger les valences du processus de développement et l'évolution du temps pour atteindre l'excellence et la qualité souhaitée de l'enseignement.

João Baptista Kussumua a dit espérer que ce conseil consultatif éveille chez les acteurs du processus éducatif du pays la sensibilité et la conscience de l'importance des concepts tels que l'analphabétisme, l'alphabétisation et la communication numérique, le contexte pédagogique virtuel, des vidéos-cours et d'autres qui très rapidement vont occuper un espace , de plus en plus central dans la pédagogie actuelle dans la société.