Angola: Uíge - Reprise du projet de réhabilitation de la route Uíge/Songo

Uíge — Les travaux de terrassement et asphaltage de la route entre la ville de Uige et les municipalités de Songo et Bembe, paralysés en 2016 pour des questions techniques et financières, ont repris mercredi.

Le projet à caractère national et à la charge de la société Minuila a commencé en 2015, pour un délai de 36 mois et 20 km de ce tronçon ont déjà été asphaltés sur les 150 prévus jusqu'à la frontière de la ville Bembe avec la province de Zaire.

Le directeur de la Société Minuila, Adriano Zage, a affirmé que les conditions matérielles, techniques et humaines étaient créées afin que les travaux soient conclus dans les délais du contrat. Plus de 90 hommes, dont Angolais et expatriés travaillent dans ces travaux de réhabilitation.

Le gouverneur de la province de Uíge, Paulo Pombolo, qui a assisté à la reprise des travaux, a demandé à l'entrepreneur de travailler façon rapide et avec la qualité voulue, et dans le délai établi.

Le gouverneur a souligné que la remise en état de cette route permettra non seulement la circulation routière, mais stimulera également l'échange de biens.