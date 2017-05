Gabon: Atelier de validation de l'étude du changement climatique,

Le ministre de l'Economie forestière a lancé ce jeudi 18 mai au Gabon, un atelier de validation de l'étude du changement climatique, enjeux sanitaire à Libreville. Elle a également présenté le premier rapport biennal actualisé du Gabon sur les inventaires de gaz à effet de serre.

C'est dans le cadre du respect des directives de la convention sur le climat que les pays en développement élaborent tous les 4 ans les communications nationales sur le changement climatique .Après deux premières communications , le Gabon a lancé sa troisième édition, le 7 septembre 2014 et les travaux se poursuivent jusqu'en 2018,l' année de sa soumission au secrétariat de la convention . Parmi les composantes desdites communications nationales, on a notamment les circonstances nationales, les inventaires de gaz à effet de serre, les questions d'atténuation, sans oublier, les questions liées à la vulnérabilité et à son adoption. C'est au regard de ces inventaires qu'une étude avait été commandée à Libreville, Owendo et Akanda portant sur, « le changement climatique et enjeux sanitaires à Libreville, évaluation de la vulnérabilité et adaptation ». Par ailleurs, parallèlement à l'élaboration de la 3eme communication nationale, la même équipe avait initié, en collaboration avec les Nations Unies et environnement, la préparation du premier rapport biennal actualisé du Gabon sur les inventaires de gaz à effet de serre, conformément à la décision 1/CP 16 de la convention sur le climat.

Prenant la parole au cour de cette cérémonie de lancement , le ministre Estelle ONDO a réaffirmé la volonté du gouvernement gabonais à s'atteler à respecter ses engagements vis à vis de la convention cadre des Nations-Unies sur le changement climatique depuis son entrée en vigueur en 1998 .Elle a également rappelé que , les communications nationales sur le changement climatique produite par les différents experts, permettront de maitriser le niveau d'émission de gaz à effet de serre par an et par tête d'habitant .Elle a donc souhaité voir les activités entreprises dans le cadre du premier rapport biennal actualisé du Gabon , contribuer au renforcement de nos capacités nationales , humaines , institutionnelles et technologiques.