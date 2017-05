Burkina Faso: Kunde et Marley d'Or - Air Burkina tient ses promesses

Pour le directeur général de la compagnie, le commandant Blaise Sanou, toute organisation qui essaie de promouvoir la culture au niveau du Burkina Faso bénéficie de l'accompagnement de la structure par ce que, explique-t-il, «la culture est un élément essentiel car, une nation qui n'a pas de culture, c'est comme un arbre qui n'a pas de racine. » Il ajoute qu'il est donc important pour la compagnie nationale d'accompagner tout ce qui est culture et qui peut faire la promotion de la culture au Burkina et en général au niveau de l'Afrique. Blaise Sanou a également promis que les manifestations qui se passent aujourd'hui au Burkina Faso et qui visent à promouvoir la musique et la culture seront toujours accompagnés par Air Burkina dans la mesure du possible.

Le Marley d'or et le Kunde du meilleur artiste féminin, eux ont reçu chacun un bon de billet en classe économique valable pour une année également. A ces billets d'avion que chacun pourra utiliser sur toutes les destinations d'Air Burkina, s'ajoutent d'autres gadgets gravés Air Burkina. Les lauréats du jour, tous heureux d'avoir reçu leur billet, ont remercié Air Burkina et disent n'avoir pas encore choisi leur destination.

