Burkina Faso: Caisse de dépôts et consignations - «Une confiscation des cotisations des travailleurs»

Par ailleurs, les comités CGTB dénoncent le fait que les organisations syndicales représentées par l'Unité d'action syndicale soient «royalement» mises à l'écart par le gouvernement dans le processus de création de la CDC alors que dans un régime de sécurité sociale, c'est un ensemble de droits et d'obligations réciproques qui lie travailleurs, employeurs et l'organisme public.

Pour les conférenciers, la CDC sera «un tonneau des Danaïdes» comme l'a été la CNDI puisse que les syndicalistes n'ayant pas été associés dans le processus de sa mise en place. Dans la typologie des régimes de retraite, le Burkina Faso a fait le choix du régime de retraite par répartition. Dans un régime de retraite par répartition, les pensions sont versées aux retraités en utilisant les cotisations versées au même instant par les actifs. Dans un tel régime, les pensions sont toujours issues de la production courante et non d'une exhumation de la production antérieure que l'on aurait mise de côté. Et Seydou Koné de conclure : «C'est donc une vision erronée de croire que des milliards dorment à la CNSS.»

La faillite de la CNDI nous sert de leçon et de repère. Le personnel de la CNSS reste convaincu que la CDC et la CNDI, c'est un blanc bonnet, bonnet blanc», a martelé Seydou Koné, coordonnateur national des comités CGT-B.

L'institution d'une caisse de dépôts et consignations par l'Etat burkinabè continue de créer des mécontents au sein des travailleurs de la CNSS. Pour eux, la CDC rappelle «le souvenir de la douloureuse expérience de la défunte Caisse nationale de dépôts et des investissements». «

Copyright © 2017 Fasozine. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.