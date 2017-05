Gabon: MAIRIE /POG - Le budget primitif 2017 augmente de 3, 95%

Le Gabon traverse une crise économique qui ralentit le rythme de développement imprimé dès le début du mandat de l'actuel Conseil municipal. 2015 a montré aux observateurs de la vie sociale de Port-Gentil, les difficultés quant à l'exécution du budget. De ces travaux, il résulte que le budget primitif 2017 a été arrêté en recettes et en dépenses à la somme de 17 990 974 560 frs cfa. Ce budget prend compte le financement de certaines à travers les 4 arrondissements. Dans son fonctionnement, l'accent va être mis sur le paiement de l'état des sommes dues à la Caisse Nationale de Sécurité Sociale(CNSS). « Cependant, il nous revient de faire davantage, mais toujours avec la manière. Les populations et nous, devons avoir en partage la consolidation et la préservation des acquis. Cela passe par plus de sensibilisation. Nous en sommes tous interpelés afin de devenir les principaux artisans du vivre ensemble » a indiqué le maire de Port-Gentil, Bernard APERANO.

« Nous sommes d'autant plus ravis que la nouvelle loi sur la décentralisation confère désormais un rôle de tout premier plan aux gouverneurs notamment par la signature de certains actes émis par les collectivités locales » s'est exprimé le président du Conseil municipal de Port-Gentil, le maire Bernard APERANO. Douze Conseillers municipaux se sont fait représenter afin d'éviter tout blocage le long des travaux de cette session ordinaire. Il faut souligner que le Conseil municipal de la commune de Port-Gentil comprend 73 membres. La session a été ouverte et clôturée par l'édile de la ville en présence du gouverneur de l'Ogooué-Maritime, Patrice ONTINA. Ce budget primitif qui vient d'être adopté, a fait l'objet d'un examen minutieux dans les différentes commissions, donnant parfois lieu à des débats houleux, mais dans un esprit constructif.

Copyright © 2017 Gabonews. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.