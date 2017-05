Congo-Kinshasa: Bruno Tshibala - Une investiture sur fond de contestation

Le chef du gouvernement a laissé entendre que lui et son équipe auraient la prétention de maitriser la crise économique et d'endiguer l'insécurité notamment au Kasaï.

Quelques minutes après, c'est le tour de celui de la RTNC3, chaine dite institutionnelle. La plénière a repris, sans les députés nationaux membres du Rassemblement. Il s'agit des élus du groupe parlementaire Udps et alliés et les élus des partis du G7.

Il a prévenu la représentation nationale sur l'aggravation de la crise actuelle dans la mesure où le Premier ministre nommé est contesté de toutes parts après avoir été exclu de son parti, l'Udps et du Rassemblement des forces politiques et sociales acquises au changement.

Devant le micro, le député Udps Coco Munongo, auteur de la motion incidentielle contre Tshibala, est allé droit au but : « Investir le Premier ministre Tshibala, c'est violer l'esprit et la lettre de l'Accord du 31 décembre 2016 », a-t-il dénoncé.

Néanmoins, c'est tout un message qui passe. Un message révélateur de la persistance de la crise et même de son aggravation à la suite de la controverse dans la compréhension et l'application de l'Accord de la Saint-Sylvestre.

