Maroc: SAR La Princesse Lalla Salma pose la première pierre du centre régional d'oncologie d'Oujda

Oujda — SAR la Princesse Lalla Salma, présidente de la Fondation Lalla Salma - Prévention et Traitement des cancers, a procédé, jeudi à Oujda, à la pose de la première pierre du centre régional d'oncologie.

Le centre d'oncologie aura pour mission la prise en charge spécialisée des patients atteints de cancer dans la région de l'Oriental et sera intégré au CHU Mohammed VI d'Oujda. Il pourra accueillir plus de 2000 nouveaux patients par an.

Outre une administration et des services généraux, le centre sera composé d'un département de radiothérapie qui comprend deux bunkers équipés d'accélérateurs et une unité physique dotée du scanner simulateur et d'équipements de dosimétrie et contrôle qualité et d'un département d'oncologie médicale, d'oncologie pédiatrique et d'hématologie adulte d'une capacité de 50 lits.

Il comprend également un département de chirurgie doté d'un bloc opératoire de 4 salles d'opérations, d'une unité de réanimation de 10 lits et d'une unité de greffe de 4 lits, un hôpital de jour de 15 fauteuils pour adultes et 5 pour enfants, une unité de consultation externe de 10 salles de consultation et 2 salles de soins, ainsi qu'un département de radiologie avec scanner et IRM.

Le nouveau centre sera construit sur une superficie de 13.000 m3 sur une période d'environ 30 mois. Le coût de construction de cette structure est estimé à 130 MDH et celui de l'équipement à 70 MDH.

La région sera ainsi dotée d'un centre régional d'oncologie de référence et accrédité aux normes internationales pour la prise en charge de la population de l'Oriental en matière de prévention et de traitement des cancers.

La construction du centre régional d'oncologie, qui s'inscrit dans le plan national de prévention et de contrôle du cancer, sera réalisé dans le cadre d'un partenariat entre la Fondation Lalla Salma - Prévention et Traitement des cancers, le ministère de la santé, la wilaya de la région de l'Oriental, l'Agence de développement économique et social des provinces de l'Oriental et le conseil régional de l'Oriental.

A Son arrivée, SAR la Princesse Lalla Salma avait passé en revue un détachement des Forces auxiliaires qui rendait les honneurs, avant d'être saluée par MM. Moulay Hafid Elalamy, ministre de l'Industrie, du Commerce, de l'Investissement et de l'Economie numérique, Houcine El Ouardi , ministre de la santé, Mohamed Mhedia, wali de la région de l'Oriental, gouverneur d'Oujda-Angad, Abdenbi Bioui, président du conseil régional et Mohamed M'Barki, directeur général de l'agence pour la promotion et le développement de l'Oriental.

SAR La Princesse Lalla Salma a été également saluée par le président du conseil préfectoral, Hicham Essghir, le président du conseil de la ville d'Oujda, Omar Hejira, le président de l'université Mohamed Premier d'Oujda, Mohamed Benkaddour, le directeur du CHU Mohammed VI d'Oujda, Abdelkrim Daoudi, le directeur régional de la santé, Abdelmalek Koualla, le doyen de la faculté de médecine et de pharmacie, Mohamed Azzouzi et le directeur général de la Fondation Lalla Salma-Prévention et Traitement des cancers, Dr. Rachid Bekkali, ainsi que par des membres de la Fondation.