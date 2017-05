Afrique: Enfants réfugiés et migrants - Le nombre multiplié par cinq depuis 2010

communiqué de presse

Le nombre d'enfants réfugiés et migrants se déplaçant seuls a atteint un niveau historique dans le monde.

D'après un nouveau rapport de l'UNICEF publié aujourd'hui, ce nombre a presque quintuplé depuis 2010. Au moins 300 000 enfants non accompagnés et séparés ont été enregistrés dans environ 80 pays en 2015 et 2016, contre 66 000 en 2010 et 2011.

Le rapport "Un enfant est un enfant : Protéger les enfants en déplacement contre la violence, la maltraitance et l'exploitation" présente un aperçu de la situation des enfants réfugiés et migrants dans le monde, de ce qui motive leur départ et des risques auxquels ils sont exposés en route.

D'après ce rapport, un nombre croissant d'enfants emprunte des chemins extrêmement dangereux pour rejoindre leur destination et se retrouvent souvent à la merci des passeurs et des trafiquants.

Il est donc clair qu'un système de protection est nécessaire à l'échelle mondiale pour les protéger de l'exploitation, des sévices et de la mort.

«Un enfant qui se déplace seul, c'est déjà un enfant de trop. Un nombre alarmant d'enfants est pourtant dans ce cas aujourd'hui et nous, en tant qu'adultes, ne parvenons pas à les protéger », affirme le Directeur général adjoint de l'UNICEF, Justin Forsyth.

Le rapport présente l'histoire de Mary, une mineure non accompagnée de 17 ans originaire du Nigéria, qui a personnellement vécu l'expérience traumatisante de la traite lors de son terrifiant voyage vers l'Italie via la Libye.

Elle décrit le passeur devenu trafiquant qui lui a proposé son aide : «Il m'a dit que je serais bien traitée et en sécurité, mais tout n'était que mensonge».