Congo-Brazzaville: Championnat départemental de basketball - La cérémonie officielle d'ouverture aura lieu ce dimanche

De son côté, Jacques Victor Douvingou, encadreur technique de BBS, s'est félicité du jeu de ses joueurs malgré la défaite. « Je suis très content parce que les deux équipes ont bien joué. Notre but c'est de jouer le championnat national à Brazzaville », a-t-il indiqué. D'après lui, le niveau des juniors et des seniors évolue au fil des matches mais par contre, chez les cadets, il y a encore beaucoup de lacunes. « Les enfants sortent des écoles de formation, ils apprennent encore et nous sommes là pour les accompagner », a rassuré Jacques Vitor Douvingou.

En vue de la présélection des Diables rouges seniors hommes qui devraient participer à l'Afro basket 2017 à Brazzaville, la ligue de Pointe-Noire était sommée d'organiser dans un bref délai son championnat (lancé le 9 avril). Mais, après le retrait du Congo de l'organisation de cette compétition africaine, qui a couté la suspension des sélections nationales et des clubs congolais aux différentes compétitions africaines et internationales, la Ligue de basketball de Pointe-Noire a décidé de réorganiser son championnat.

