Ouverte au Mémorial Pierre Savorgnan de Brazza en présence de plusieurs ambassadeurs et chefs de missions diplomatiques en République du Congo, la quatrième édition de la Semaine touristique et culturelle de la République bolivarienne du Venezuela en République du Congo, s'invite à partager des connaissances et échanger des informations en matière de tourisme et de culture.

C'est avec des mots aimables et pleins d'encouragements que la directrice générale du Mémorial Pierre Savorgnan de Brazza, Belinda Ayessa, a accueilli cet événement ainsi que l'ambassadeur du Venezuela au Congo, hôte de l'activité. « Chère Norma Borges, depuis maintenant 4 ans et ce grâce à votre engagement sans faille, la Semaine culturelle que vous organisez au Congo, née de votre initiative, reflète le dynamisme et le renouvellement constant de votre créativité et de votre sensibilité à la chose culturelle. Cette initiative contribue, je n'en doute pas, à promouvoir le dialogue des peuples dans leurs différences culturelles et leur diversité créatrice », a souligné Bélida Ayessa.

La Semaine touristique et culturelle a-t-elle poursuivi, prend progressivement ses marques dans le cercle des grandes rencontres culturelles au Congo. Elle avance, petitement, mais sûrement. « Après trois éditions, aujourd'hui, nous pouvons dire que la Semaine culturelle a grandi, grossi. Votre présence aujourd'hui nous conforte dans l'idée que la culture est et demeure un élément fort et fédérateur entre les peuples », a-t-elle argumenté.

L'ambassadeur du Venezuela au Congo, Norma Borges, a précisé à l'auditoire que la célébration de cet événement, vise à renforcer les relations diplomatiques, non seulement avec la République du Congo, mais aussi avec les missions diplomatiques qui accompagnent le Venezuela aujourd'hui, dans le cadre de la mise en œuvre de la diplomatie des peuples promus par le gouvernement bolivarien du Venezuela.

De la même manière, a-t-elle ajouté, partager des connaissances et échanger des informations en matière de tourisme et culture avec tous les pays participants, à travers des expositions, des ateliers, des conférences, un défilé de mode infantile, de la dégustation gastronomique et projections de documentaires, permettra de présenter les atouts touristiques et culturels des pays présents, dans le but de diffuser les avancées et d'établir des liens plus étroits entre les peuples, afin de mener l'échange d'expériences et la possibilité d'un rapprochement grâce aux mécanismes prévus par la coopération.

Un pays aux grands potentiels touristiques

Pays de 24 Etats, le Venezuela dispose de majestueuses cascades comme el Salto Angel, la plus haute du monde, qui mesure 967 mètres d'attitude. Les autres attractions sont, les plages, les côtes, les ilots, les îles, les rivières, les montagnes, les plaines, les dunes, la savane, les sommets enneigés, ...

Aujourd'hui, le Venezuela est en train de développer la force des 14 moteurs économico-productifs parmi lesquels, le secteur du tourisme national et international, qui a ouvert les portes à la première université du tourisme du pays, afin de renforcer davantage le potentiel touristique et surtout le développement économique.

« Le tourisme est un moyen d'échange social, puisqu'il montre effectivement que la société qui réalise plus d'activités se forme, vers la compréhension, pour l'adaptation de ses moyens habituels, en jugeant d'une manière positive sa propre société. La culture quant à elle est l'épicentre du champ d'action de l'industrie touristique, parce qu'elle est le terme qui détermine l'attraction que possèdent les régions pour le tourisme, en insérant sa géographie, son histoire, ses coutumes, ses traditions, son folklore, son artisanat, une partie du savoir de ses peuples ».

Le Congo et le Venezuela, comme pays pétroliers, sont appelés à mettre en œuvre des plans stratégiques d'intérêt national et international pour l'exploitation de l'industrie touristique comme un outil important pour leur développement endogène et source de bien-être de la population.

La cérémonie a été agrémentée par le groupe traditionnel Obitan Ngoulayo du département des Plateaux.