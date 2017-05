Congo-Brazzaville: Education civique - La problématique de la jeunesse au coeur d'une réflexion du parti républicain

Des analyses et propositions sur la problématique de la jeunesse congolaise contenues dans une réflexion initiée par le Parti républicain (PR) de Paul Marie Mpouélé ont été transmises le 18 mai à la ministre de la Jeunesse et de l'éducation civique, Destinée Hermella Doukaga.

« Il n'est pas mieux placé que la ministre de tutelle pour recevoir cette réflexion. C'est un constat, nous avons fait des analyses et de propositions sur la problématique de la jeunesse dans notre pays », a indiqué le président du PR au sortir de l'entretien. Il a ajouté : « nous pensons qu'il est possible que nous puissions donner à nos jeunes un espoir ; l'espoir d'appartenir à un pays ; l'espoir que demain sera meilleur qu'aujourd'hui, sinon pour l'heure, nous savons que le constat est amer. Les jeunes sont frappés par le chômage massif et s'adonnent à des activités complètement illégales. Donc, il faut redonner à cette jeunesse, l'espoir, l'espérance pour qu'elle se sente dans un pays et qu'il y ait un lien affectif entre les jeunes, nos enfants et le pays ».

Paul Marie Mpouélé et Destinée Hermella Doukaga ont défini les axes d'intervention pour une résolution de ces problèmes au quotidien. « La politique ce n'est plus le mensonge d'hier, parce que hier on disait que la politique c'est « louvounou », le mensonge. Aujourd'hui, la politique veut du concret. Et le concret que nous voulons proposer aux Congolais, c'est comment faire pour que le chômage soit résorbé pour que nos jeunes soient moralement et civiquement responsables. Je parle des faits, pas des choses utopiques », a conclu Paul Marie MPouélé.