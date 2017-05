A l'occasion de la tenue au mémorial Pierre Savorgnan de Brazza de la quatrième édition de la Semaine touristique et culturelle de la République bolivarienne du Venezuela en République du Congo, le directeur général du Tourisme et de l'hôtellerie a invité les participants à visiter les potentialités touristiques et les loisirs divers pratiqués au Congo à travers l'animation de stands.

Au cours d'un exposé, Charles Nganga, a salué les bonnes relations qui unissent la République bolivarienne du Venezuela et la République du Congo avant de féliciter l'initiative remarquable et innovante prise par l'ambassadeur Norma Borges.

Le ministère du Tourisme et des loisirs a déclaré le directeur général, accompagne, depuis la deuxième édition, l'ambassade de la République bolivarienne du Venezuela afin de réaffirmer sa ferme volonté de faire connaître les potentialités touristiques du Congo à la nation vénézuélienne et aussi aux autres nations dont les ambassades sont présentes au Congo. La Semaine touristique et culturelle du Congo est la parfaite illustration des liens d'amitié et de compréhension mutuelle qui unissent le Congo et les pays frères et amis. Car, le tourisme, ajoute-t-il, est par essence le rapprochement des peuples et facteur de paix.

« Le ministère du Tourisme et des loisirs est présent à cette exposition à travers l'animation de stands qui présentent nos potentialités touristiques et les loisirs divers pratiqués dans notre pays. Nous invitons les participants à les visiter et à ne pas hésiter à interroger les jeunes conseillers en séjour et animateurs qui leur apporteront les réponses idoines », a dit Charles Nganga.

Il a ajouté que le Tourisme et loisirs congolais fait partie des cinq secteurs de la diversification économique retenus par le gouvernement, il est aussi l'un des piliers de l'Agenda 2063 défini par l'Union africaine. C'est pourquoi, le ministère de tutelle ne ménage aucun effort pour que l'industrie du tourisme et des loisirs atteigne la contribution de 10% au PIB national à l'horizon 2021 afin de pouvoir mériter la place qui lui est prédestinée.

C'est tout l'intérêt à donner à de telles manifestations destinées à faire prendre conscience à tous et à toutes de l'importance du tourisme dans le développement du Congo. Dans le même sens, il sera organisé très prochainement des espaces d'échanges tels que les « Assises nationales du Tourisme ».

Notons que dix pays sur onze invités présentent leurs potentialités touristiques et culturelles dans les jardins du Mémorial Pierre Savorgnan de Brazza, ce, jusqu'au mardi 23 mai prochain. Il s'agit de : Afrique du Sud, Benin, Cameroun, Guinée Equatoriale, Mali, Russie, Turquie, et Congo.