Congo-Brazzaville: Elections législatives et locales 2017 - Le dépôt de candidatures débute le 31 mai

Par arrêté numéro 3818 du 18 mai 2017, le ministre de l'Intérieur, de la décentralisation et du développement local, Raymond Zéphirin Mboulou, précise que la période de dépôt de dossiers de candidatures s'ouvre le 31 mai 2017 et sera clôturée le 10 juin 2017 à minuit.

L'arrêté indique en son article 2, que tout candidat à l'élection législative fait une déclaration de candidature légalisée, comprenant : ses noms et prénoms, sa date et lieu de naissance, sa profession et son domicile, accompagnée d'un extrait d'acte de naissance.

Le candidat doit aussi fournir quatre cartes photos format identité ; le logo choisi pour imprimer ses bulletins de vote et affiches électorales, un curriculum vitae certifié sur honneur ; un extrait de casier judiciaire volet n°2, un certificat de nationalité et un spécimen de signature.

Une déclaration de moralité fiscale du candidat est exigée. Celui-ci devra ensuite indiquer le nom du parti ou du groupement de partis politiques auquel il appartient ; sa circonscription électorale et présenter un récépissé de versement au Trésor public, d'une caution d'un million cinq cent mille (1.500.000) francs CFA, non remboursable.

S'agissant de l'élection des conseillers départementaux et municipaux, les postulants devront fournir les mêmes pièces d'état civile, en y ajoutant un certificat de résidence et un récépissé de versement au Trésor public d'une caution de cinq cent mille (500.000) francs CFA, non remboursable.

Le même arrêté dispose en son article 3, que tout candidat à l'élection législative, se trouvant dans une situation d'inéligibilité, doit présenter une lettre de démission actée par l'autorité compétente ou un acte attestant de sa disponibilité à l'égard de son employeur.

Tous les dossiers de candidatures, pour ces deux scrutins qui se tiendront le même jour ( le 16 juillet 2017), sont à déposer à la Direction générale des affaires électorales (DGAE), en attendant qu'un autre arrêté fixant la période de la campagne électorale soit publié.