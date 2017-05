Cote d'Ivoire: Ligue 1 (Asec-Africa-22ème journée) - Le derby aura bel et bien lieu à bouaké

"La pelouse est très bonne. Le stade permet une bonne captation. Canal+ va mettre en place un dispositif pointu de retransmission», dixit Eddy Rabin, Chef de la Production.

Techniquement, Bouaké est une belle aubaine pour le diffuseur, Canal +. Il ne reste maintenant que l'organisation pratique. «Avec les nouvelles reçues de Bouaké, de nos autorités, nous sommes en mesure de dire que le match programmé depuis un mois aura bel et bien lieu à Bouaké», rassure le président de la Ligue professionnelle de football (LPF), Sory Diabaté.

Alors que les perturbations des derniers jours avec le soulèvement des soldats réclamant leurs primes pouvaient laisser entrevoir l'annulation du match à Bouaké, l'instance organisatrice et ses partenaires techniques, en accord avec les clubs, ont opté pour le maintien du derby du football ivoirien dans la capitale du Centre de la Côte d'Ivoire. Ainsi, le stade de la Paix, d'une capacité de 25000 places vibrera au rythme du sommet du football ivoirien, le samedi 22 mai 2017 sous le coup de 17h30. Une occasion, selon le premier vice-président de la Fédé- ration ivoirienne de football (FIF), de «donner à Bouaké ce que cette ville nous a toujours donné avec l'équipe.

Toutefois, si la volonté de la FIF et de la LPF est de dire merci au public de Bouaké, un public «tellement merveilleux», la délocalisation de ce match répond aussi à un souci de sécurité. Surtout que la Ligue professionnelle envisage de conférer un «caractère populaire» au derby. «Le Champroux a une capacité de 2800 places. Il est donc exigu.

Au match aller, on a fait le constat et pour des raisons de sécurité, on n'a pas voulu reprendre le match au Champroux. Et pour un match Asec-Africa, nous attendons au moins 10000 spectateurs», explique Sory Diabaté. Et dans la capitale économique, la seule enceinte susceptible d'accueillir ce choc est bien évidemment le stade Félix Houphouët-Boigny, actuellement fermé pour les besoins des Jeux de la Francophonie 2017 en juillet prochain.

Dès cet instant, la seule alternative plausible qui se pré- sente est le stade de la Paix de Bouaké qui a déjà accueilli les rencontres des Eléphants de Côte d'Ivoire. Avec beaucoup de réussite et de bonnes dispositions sécuritaires. "Un match test" En plus de «remettre dans l'esprit des Ivoiriens ce derby, faire revivre ce derby avec son ambiance et de dire merci à ses deux grandes équipes qui pendant des années ont animé le football ivoirien, et ont constitué l'ossature de l'équipe nationale, avec à elles deux ont 41 titres», comme énoncé par le président de la LPF, la tenue du match à Bouaké constitue également une expérience. «Un match test parce que l'année prochaine nous envisageons des matchs à Bouaké et à Gagnoa. A travers ce match, nous allons tester notre capacité technique à partir de Bouaké», précise-t-il.

Pour ce match, chaque formation a perçu 1.000.000 F CFA pour sa prise en charge. Les spectateurs auront droit à une animation dès 14 heures, alors que l'ouverture des portes est prévue à 13h après le début de la vente des billets à 12h30. Si une tribune exclusivement réservée aux forces de l'ordre avec entrée libre est prévue comme cela est de coutume pour toutes les rencontres à Bouaké, les spectateurs devront débourser 500 FCFA (tribune noncouverte), 1000 FCFA (tribune couverte) et 2000 FCFA (tribune d'honneur) pour assister au duel entre les deux locomotives du football ivoirien. Une belle fête en perspective pour «montrer que tout va bien malgré les soubresauts des derniers jours et aussi mettre du baume au cœur des populations.». Car du côté de la maison de verre, on croit à la magie du football et «si le foot peut aider à rassurer, conclut Sory Diabaté, nous allons jouer notrepartition.»