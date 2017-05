Madagascar: Affaire Claudine Razaimamonjy - Guerre ouverte entre Gouvernement et SMM

Point de non-retour. En tout cas, suite à l'affaire Claudine Razaimamonjy, la guerre est désormais ouverte entre le Gouvernement et le Syndicat des Magistrats de Madagascar. D'ailleurs, le point de non-retour semble avoir été atteint. Les tenants du régime persistent et signent pour défendre cette femme milliardaire connue comme étant proche du président Hery Rajaonarimampianina.

Le Premier ministre Olivier Mahafaly Solonandrasana qui, selon le communiqué du Conseil du gouvernement, « a donné un ordre formel et catégorique aux membres du gouvernement concernés pour prendre des mesures fermes contre tout acteur de déstabilisation », et le ministre de la Justice, Charles Andriamiseza qui a toujours soutenu Claudine Razaimamonjy depuis son arrestation au Palais des Sports de Mahamasina, sont particulièrement pointés du doigt par le Syndicat des Magistrats.

Le Syndicat, qui se dit « soucieux du respect des lois et de l'égalité de tous devant la loi, bases du principe de l'Etat de droit », réitère que ses actions sont toujours axées sur la défense des intérêts moraux, matériels et professionnels de chaque magistrat et de la justice dans son ensemble.

Une prise de position que le bureau du SMM considère comme « une ingérence et une obstruction à la bonne marche de la Justice ». Dans un communiqué publié hier, le SMM « condamne fermement l'ingérence, l'obstruction à la bonne marche de la Justice et les intimidations proférées à l'égard des magistrats exerçant leurs fonctions normales ».

Copyright © 2017 Midi Madagasikara. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.