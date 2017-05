Centrafrique: De retour de Bangassou, le cardinal Nzapalainga se veut rassurant

La flambée de violence qui a touché l'est de la République centrafricaine (RCA) ces derniers mois… Plus »

La Minusca de son côté rappelle qu'elle a ouvert rapidement le feu sur ces hommes armés dans des conditions particulièrement difficiles, notamment d'accès à la ville et qu'elle a fait tout ce qui était possible pour protéger les civils.

« On ne peut pas demander à une population de se réfugier dans un lieu précis et peu de temps après laisser la population à son triste sort. Je crois qu'il faudrait corriger cette manière de faire », a expliqué Dieudonné Nzapalainga.

Après avoir discuté avec eux, il assure qu'ils sont des autodéfenses venant des villes proches, appuyés par la coalition Seleka/anti-balaka. « Ils nous ont dit qu'ils avaient fait alliance à Ndzako et Bria avec le FPRC. Je suis allé à Ndzako et en effet, les deux groupes cohabitent mais sont séparés », affirme le cardinal.

