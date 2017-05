Cote d'Ivoire: Fin du mouvement d'humeur des soldats - l'Uemoa salue la "forte mobilisation'' du gouvernement

"J'ai été témoin des évènements qui se sont passés dans les dernières 72 heures à Abidjan et à Bouaké. Mais surtout témoin de la forte mobilisation de l'ensemble du gouvernement ivoirien sous l'impulsion et l'autorité du président de la République pour juguler les germes d'une crise dont ni la Côte d'Ivoire et la sous-région n'ont besoin ». Ces propos sont du président de la commission de l'Union Economique et Monétaire Ouest Africaine (UEMOA), Abdallah Boureima. Il les a prononcés, hier, à sa sortie d'audience avec le Président Alassane Ouattara.

A l'en croire, l'UEMOA a exprimé sa solidarité au président de la République, au gouvernement et au peuple ivoirien. « Nous avons, par devoir, exprimé cette solidarité, mais surtout exprimé nos vœux les plus vifs pour que les solutions heureuses qui ont été trouvées soient mises en œuvre définitivement », espère le nouveau patron de la commission de l'UEMOA, non sans inviter les mutins à entendre la voix de la sagesse et de la raison. Abdallah Boureima a confié par ailleurs être venu exprimer sa reconnaissance et sa gratitude au chef de l'Etat ivoirien pour la confiance placée en lui en le nommant président de la commission au titre des 8 pays de l'institution économique ouest-africaine, le 10 avril 2017 à Abidjan. « J'ai exprimé au chef de l'Etat, notre engagement ferme, individuel et collectif à mériter cette confiance. Rien ne sera épargné pour réussir la mission qui nous a été confiée », a-t-il rassuré .

En outre, il a été question, au cours de cette audience, relève Abdallah Boureima, de la reprise des activités de l'UEMOA, notamment des sujets concernant l'intégration et surtout les décisions fortes prises à l'issue de la conférence des chefs d'Etat tenue à Abidjan le 08 avril 2017.

Enfin, l'hôte du Président Ouattara a souligné être venu bénéficier, en ce début de mandat, des commentaires, avis et conseils du président de la République qui, dit-il, seront inestimables. « En la matière, nous avons été bien servi surtout venant d'une personnalité dont nous connaissons le riche parcours professionnel et politique, et aussi ce qu'il a accompli dans la mise en œuvre et la gestion des institutions dans notre espace communautaire », se félicite-t-il. Et d'ajouter : « Nous sortons donc réconfortés avec un soutien politique fort du Président Alassane Ouattara, président de la conférence des chefs d'Etat de l'UEMOA. Nous sortons ragaillardis de cette rencontre ».

Faut il le rappeler, l'ancien ministre ivoirien de l'Enseignement technique et de la Formation professionnelle, Paul Koffi Koffi, a été nommé commissaire de l'UEMOA au titre de la Côte d'Ivoire. Ont pris part à l'audiance, les ministres Ally Coulibaly, Cissé Abdourahmane, Koné Adama et Paul Koffi Koffi.