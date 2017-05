Gambie: La statue du «soldat inconnu», la fin d'un symbole de l'ère Jammeh

Comment tourner la page après 22 ans de dictature, d'arrestations arbitraires, de meurtres et de tortures, sans… Plus »

L'histoire de la Gambie ne peut pas s'écrire sans parler de cette période militaire, assure-t-il. Peut-être que l'on devrait utiliser cela pour éduquer les plus jeunes, et leur expliquer voici ce que cet ancien gouvernement représentait, voici ce qu'ils ont fait ».

« La transition de la dictature et la démocratie implique que l'on agisse vis-à-vis des symboles, explique le ministre des Travaux Publics, Bai Lamin Jobe. Il y a beaucoup de choses que l'on envisage d'enlever ou de transformer. Le nom de certaines rues, d'autoroutes même. On réfléchit à tout ça ».

Un symbole que ce chargé de la sécurité du site ne supportait plus d'avoir sous les yeux : « Ça ne renvoyait pas une bonne image,car maintenant, nous ne sommes plus une dictature, affirme-t-il. On espère avoir un autre symbole, car aujourd'hui, la Gambie est un pays libre, vraiment ».

