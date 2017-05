Gambie: Un mandat d'arrêt lancé contre les assassins présumés de Deyda Hydara

Tous deux faisaient partie d'une petite équipe très redoutée par les Gambiens et qui étaient baptisés les « Green Boys ». Ils faisaient partie de ces jeunes soldats que l'ancien président Yahya Jammeh avait envoyé se former dans la Libye du colonel Kadhafi.

Les deux hommes sont recherchés pour meurtre et conspiration pour commettre un meurtre. Il s'agit de Sanna Manjang, un ancien membre des « Jungulers », un groupe paramilitaire très proche de Yahya Jammeh accusé à plusieurs reprises de tortures et d'assassinat, et du militaire Kawsu Camara, plus connu sous son surnom : « Le Bombardier », et condamné sous l'ancien régime d'une tentative de coup d'état en 2009.

Copyright © 2017 Radio France Internationale. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

