Cameroun: Vers des journées portes-ouvertes de l'armée

Cette année, l'armée organise des journées portes-ouvertes pour présenter les opportunités de carrière qui s'offrent aux jeunes. Qu'est-ce qui motive cette initiative ? Nous nous ouvrons au grand public pour informer sur les activités quotidiennes des forces de défense.

A travers cela, nous voulons faire découvrir aux populations l'image des armées et de la gendarmerie aujourd'hui, les savoirs et les savoir-faire au sein de la défense. Car, il est important que nos populations, nos jeunes, puissent se rendre compte des efforts louables que le chef de l'Etat, chef des armées, fait pour moderniser nos armées. Cela est une évidence, au regard de tout ce que nous avons exposé et présenté. Le ministère de la Défense a fait un saut qualitatif très important, et cela cadre bien avec les objectifs définis par les décrets du 21 juillet 2001 sur la réforme des armées et de la gendarmerie, qui ont prescrit la modernisation, la professionnalisation et le rajeunissement de nos armées.

Par ailleurs, nous voulons également réaffirmer le lien indissoluble armée-nation. Nous voulons être plus proches des populations en leur faisant découvrir ce que nous faisons, jusqu'à la limite du secret défense. Enfin, nous pensons susciter des vocations auprès des jeunes, qui pourraient être tentés par les métiers des armes.

Parlant justement des jeunes, comment appréciez-vous l'engouement qu'ils manifestent de plus en plus pour le métier des armes ? En faisant le tour des stands, nous nous rendons compte que des jeunes sont nombreux et mobilisés. Ils sont intéressés par ce qui est exposé ici. Car, il y a d'énormes opportunités que l'armée présente aujourd'hui. Dans le stand de l'armée de l'air par exemple, il passionnés par le métier des armes. Ils ont vraiment envie d'intégrer le corps militaire. C'est très encourageant. Le processus de réforme de l'armée voulu par le chef de l'Etat, intègre les jeunes.