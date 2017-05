Cameroun: Hightech - Cloomify, le radar téléphonique

Cette application permet à son utilisateur de se retrouver dans une ville qu'il connaît à peine.

Vous êtes nouveau à Yaoundé, vous souhaitez vous rendre dans un restaurant mais vous ignorez où il se trouve ? Avec un téléphone portable et l'application « Cloomify », il est désormais possible de savoir exactement où aller, comment y aller et même la phrase à transmettre au chauffeur de taxi. Cloomify, comme l'explique un de ses créateurs, Henri Tamo Fodjo, est une application qui fait dans la géolocalisation, avec ou sans Internet. Elle est téléchargeable gratuitement sur Play Store. Il suffit d'y rentrer l'adresse, aussi insolite soit sa dénomination (carrefour sorcier, chez Asso, etc.) à l'endroit indiqué, et elle fera le reste. « Nous l'avons mise au point pour éduquer les Camerounais à la localisation, tout en les familiarisant à la nomination des rues », révèle-t-il. Il ajoute également ce détail : « Si l'usager n'a pas accès à l'App Store, il lui suffit d'aller sur le site : www.cloomify.com, qui offre les mêmes services que l'application pour androïd. »

Sur Cloomify, il est possible de retrouver des notifications et des avis d'autres usagers s'étant déjà rendus dans des lieux que vous tentez de rejoindre, question de se faire une idée. Cloomify, d'après ses créateurs, a été mise au point pour résoudre les problèmes de référencement au Cameroun : les noms de rues et d'avenues restent méconnus. L'équipe de Cloomify est composée de 10 personnes, entre autres des ingénieurs en réseaux et télécommunications, des spécialistes du marketing, des commerciaux, etc. qui ont développé leur projet alors qu'ils se trouvaient encore sur les bancs de l'école. L'application existe depuis trois ans et enregistre plus de 5000 utilisateurs.

A long terme, les concepteurs de Cloomify visent des partenariats publicitaires et environ 200.000 utilisateurs.